Blasphemous 2 arriva su Xbox One e PlayStation 4

Il metroidvania di The Game Kitchen, Blasphemous 2, arriverà su Xbox One e PlayStation 4. Già disponibile su next e ovviamente su PC, il titolo è stato recensito dal nostro Nicholas (con la recensione indicata anche nel numero 400 di TGM). Il Penitente, infatti, torna a solcare le lande della corruzione in un’opera brutale e sanguinolenta, sospesa fra il dark e la malvagità.









Blasphemous 2 catapulta i giocatori in un ciclo infinito di vita, morte e resurrezione mentre affrontano nemici mostruosi e sfide inconcepibili per fermare la nascita profetica di un nuovo Figlio del Miracolo. Con tre armi uniche da acquisire e padroneggiare e un set di abilità potenziato tra cui scegliere, i giocatori dovranno utilizzare questi nuovi strumenti per sopravvivere ed esplorare una terra infernale decisa a rimandarli nella tomba mentre raccolgono pezzi di tradizione sparsi, scuotono a lungo segreti dimenticati ed evitare l’abbraccio finale della morte.