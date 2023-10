Lords of the Fallen: al via la celebrazione dedicata ad Halloween

Ottobre è certamente un mese pieno zeppo di videogiochi e di tante, tantissime sfumature. Lords of the Fallen, il reboot sviluppato da HEXWORKS, comincia il suo evento dedicato al momento più tenebroso e spaventoso dell’anno, preparandosi a dovere per affrontare gli eventi al suo interno. A partire da oggi alle 23:00 e fino al 2 novembre, il mondo di Mournstead è stato decorato con oggetti stagionali.









I giocatori possono anche seguire una nuova questline per ottenere la Pumpskin Mask, un terrificante elmo ispirato all’iconico jack-o’-lantern. L’evento coincide con l’uscita su tutte le piattaforme di un importante aggiornamento – The Pumpkin Patch – che introduce una serie di nuove meccaniche di gioco sviluppate in seguito ai continui feedback della community. Recenisto dal nostro Marco Brom, già autore della recensione di Lies of P, Lords of the Fallen è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.