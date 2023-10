Arizona Sunshine 2: annunciata la data di uscita

Vertigo Games ha pubblicato un primo trailer di gameplay di Arizona Sunshine 2 che ne annuncia anche la data di uscita ufficiale.









Arizona Sunshine 2 introduce la ricarica manuale completa e nuove armi a distanza, come i lanciafiamme, per ampliare il già corposo arsenale del gioco precedente. Un nuovissimo sistema da mischia introduce armi come machete, piedi di porco e picconi per combattere l’apocalisse da vicino. Man mano che i giocatori raccolgono e creano il loro equipaggiamento, i modi per eliminare i Freds sono numerosi, dato che anche gli arti mozzati possono essere branditi per colpirli. Il gioco supporterà anche la modalità co-op.

Arizona Sunshine 2 sarà disponibile su PC tramite Steam VR, Meta Quest e PSVR2 dal 7 dicembre 2023.