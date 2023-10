Skull and Bones è stato rinviato per l'ennesima volta

Non c’è pace per Skull and Bones: l’action piratesco in lavorazione da ben dieci anni in quel di Ubisoft Singapore è stato rinviato ancora, questa volta ai primi mesi del 2024.

Annunciato per la prima volta nell’ormai lontano 2017, Skull and Bones ha subito innumerevoli rinvii nel corso degli anni successivi. Chissà se questo sarà l’ultimo.

In ogni caso, Eurogamer riporta che Ubisoft ha rinviato anche un altro gioco, senza però rivelarne il titolo. Si vocifera che questo titolo possa essere Star Wars: Outlaws, la cui uscita sarebbe prevista all’inizio del 2024, ma che ora dovrebbe essere slittata di qualche mese.