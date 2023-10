Alan Wake 2 è ora disponibile su PC e console

Alan Wake 2, sviluppato e pubblicato da Remedy Entertainment, è da oggi disponibile su PC (in esclusiva su Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prosieguo diretto dell’omonimo titolo pubblicato tredici anni fa, l’opera creata da Sam Lake trasporta i giocatori in un nuovo contesto tutto da esplorare, sospeso fra il survival horror, il videogioco d’avventura e lo sparatutto in prima persona.









Alan Wake 2 catapulta i giocatori in una storia horror psicologica dal punto di vista di due personaggi giocabili: Saga Anderson rischierà la vita per risolvere un mistero mortale rimpinguato di omicidi nel Pacifico nordoccidentale mentre Alan Wake tenterò di riscrivere la sua realtà per sfuggire alle profondità del Luogo Oscuro, una versione da incubo e distorta di New York City.