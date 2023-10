Lords of the Fallen: ecco il trailer con le citazioni della stampa

Sviluppato da HEXWORKS e pubblicato da City Interactive con la collaborazione di CI Games, Lords of the Fallen ha raggiunto da poco raggiunto il suo traguardo di vendite. La stampa, divisa fra pareri positivi e negativi, ha raccontato del reboot dell’action RPG, con una media su Metacritic di 75.









Recensito dal nostro Marco Brom, il soulslike tematicamente vicino a Dark Souls è ambientato in un mondo oscuro e tenebroso. Nei panni di uno dei leggendari Crociati Oscuri dovrai attraversare sia il regno dei vivi che quello dei morti in questa vasta esperienza gioco di ruolo, in cui i giocatori vivranno scontri con boss colossali, combattimenti veloci e impegnativi, avvincenti incontri con altri personaggi e una storia profonda e coinvolgente.