Stargate: Timekeepers, rilasciato l'episodio uno

Stargate: Timekeepers, sviluppato da CreativeForge Games e pubblicato da Slitherine, rilascia quest’oggi su PC (Steam) il primo episodio sotto forma di demo del tattico intergalattico ispirato alla serie televisiva. Stargate: Timekeepers catapulta i giocatori nel cuore dell’universo di Stargate SG-1, dove guideranno una squadra di specialisti attraverso un’avvincente campagna ricca di storia e avventure.









L’Episodio Uno proietta i giocatori nel caos della Battaglia dell’Antartide, con Eva McCain che si allea per affrontare sfide insidiose nel tentativo di fermare i letali guerrieri Kull. Stargate: Timekeepers presenterà una campagna originale e ricca di dettagli, composta da 14 episodi, in cui i giocatori devono utilizzare una combinazione di furtività e abilità di combattimento per arrivare al successo.