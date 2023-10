Ghostrunner 2 è ora disponibile

Ghostrunner 2, il videogioco cyberpunk sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games, è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). La produzione, prosieguo diretto del primo capitolo, proietta i giocatori in un contesto diverso rispetto al passato, con tante attività da svolgere e non solo, compresa l’esplorazione del Cybervuoto, già presente nel primo capitolo del franchise.









La storia si svolge un anno dopo gli eventi del primo Ghostrunner, e in questo sequel, infatti, il cybersamurai Jack combatte contro una violenta setta che adora intelligenza artificiale. I giocatori potranno adoperare nuovamente la sua affilata katana per affrontare un costante assedio di cultisti fanatici, signori della guerra cibernetici e spaventose entità di IA, sia all’interno che, per la prima volta, all’esterno della torre di Dharma.