Little Nightmares 3: ecco il video gameplay

Little Nightmares 3, sviluppato da Supermassive Games e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, si mostra con un nuovo trailer di gameplay che mostra la modalità cooperativa e i personaggi principali della terza iterazione del franchise, Low e Alone.









Il loro viaggio inizia nella Necropoli, un luogo particolare, creatosi dalle sabbie del deserto e alimentato dalle raffiche del vento. È stato descritto come una città dall’eterna energia e dalla morte certa. Solitamente era abitata dagli Abitanti, ma oggigiorno l’antica metropoli è più una città fantasma in cui i due bambini dovranno evitare diversi pericoli, incluso il Monster Baby. Ricordiamo, inoltre, che Little Nightmares 3 sarà disponibile nel 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.