Games for Gaza, ecco la raccolta fondi per la Palestina

A causa del conflitto israelo-palestinese, culminato al suo massimo in questi giorni, è stato lanciato un bundle dedicato su Itch.io a favore di una raccolta fondi per la Medical Aid For Palestinians, che opera nel territorio palestinese dal 2002. L’ente di beneficienza, inoltre, è presente in Cisgiordania e Libano, con l’obiettivo di difendere la dignità e i diritti del popolo palestinese.

Al momento, il bundle ha venduto 178,612.27 milioni di dollari, e tutti i fondi verranno destinati all’organizzazione umanitaria. L’obiettivo di MAP, in tal senso, è offrire un futuro ai palestinese, nonché un’assistenza a livello locale e il riconoscimento dei loro diritti. All’interno del bundle, inoltre, sono presenti opere Gunhouse e The Ground Itself, due produzioni indipendenti.

Ecco una parte del comunicato ufficiale presente su Itch.io: “Attraverso i nostri programmi in Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est e Libano, lavoriamo con partner locali fidati ed esperti per realizzare questa visione. I nostri programmi, progettati e realizzati da palestinesi, forniscono l’accesso ai servizi sanitari essenziali e sviluppano conoscenze e competenze locali per affrontare i problemi sanitari palestinesi. In tempi di emergenza umanitaria, siamo pronti a rispondere rapidamente con aiuti e assistenza“.