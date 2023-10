God of War potrebbe approdare a breve su GOG

Secondo un messaggio decisamente criptico pubblicato sui social da GOG, un altro videogioco dei PlayStation Studios starebbe per fare capolino sul negozio digitale di proprietà di CD Projekt: dovrebbe trattarsi nientepopodimeno che di God of War, la penultima iterazione della serie targata Santa Monica Studio.

Il messaggio è stato decifrato sul forum di ResetEra, e tutti gli indizi punterebbero proprio verso l’avventura di Kratos e del figlio Atreus. In tal caso sarebbe il terzo videogioco dei PlayStation Studios ad approdare su GOG, assieme a Horizon Zero Dawn e Days Gone. Ricordiamo che GOG vende videogiochi privi di DRM, pertanto la notizia sarà particolarmente gradita a chi preferisce giocare libero da qualsivoglia limitazione.

In ogni caso, sebbene gli indizi appaiano inequivocabili, rimaniamo in attesa di un annuncio ufficiale.