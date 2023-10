Capcom pubblicherà un un videogioco misterioso entro marzo 2024

L’anno fiscale di Capcom potrebbe riservarci ancora qualche sorpresa, per stessa ammissione della compagnia di Osaka. In un recente botta e risposta con gli azionisti, i manager di Capcom hanno dichiarato di avere in programma la pubblicazione di un videogioco non ancora annunciato entro la fine del mese di marzo 2024.

Il publisher giapponese ha affermato che il calendario delle release prevede il lancio di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy a gennaio, più questo titolo inedito. Capcom lo definisce un videogioco importante, tant’è che dovrebbe essere in grado di far raggiungere alla compagnia il risultato delle 45 milioni di copie vendute nell’arco dell’intero anno fiscale in corso.

Rimaniamo in attesa di saperne di più, tenendo a mente che l’unica occasione rimasta per annunciare un nuovo videogioco è la cerimonia dei The Game Awards che si terrà all’inizio di dicembre. Che sia proprio questo il palco scelto da Capcom per annunciare tale videogioco?