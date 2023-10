Marvel's Spider-Man e Wolverine di Insomniac sono collegati

Dopo mesi e mesi di teorie e speculazioni, Insomniac Games ha finalmente confermato che i Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Wolverine sono collegati, giacché ambientati nello stesso universo narrativo.

In un’intervista concessa ai microfoni di Kinda Funny Games, il creative director di Marvel’s Spider-Man 2 (qui la nostra recensione) Bryan Intihar ha affermato che le vicende di questi videogiochi si svolgono sulla Terra-1048, una delle tante realtà alternative dei fumetti della Casa delle Idee.

Intihar non ha però voluto sbottonarsi sulla possibilità che Peter Parker e Miles Morales compaiano nel videogioco dedicato a Wolverine, né è stato fatto un accenno a un eventuale cameo di Logan nei titoli di Spider-Man. In ogni caso ci teniamo a ricordare che Marvel’s Wolverine è attualmente in lavorazione e vedrà la luce prossimamente in esclusiva su PlayStation 5.