Sam Lake di Remedy vorrebbe creare un fantasy in stile gotico

Non ci sono solo storie noir, fantascientifiche e dell’orrore nella testa di Sam Lake, il creative director di Remedy Entertainment autore delle storie di Max Payne, Control e Alan Wake: lo scrittore finlandese ha dichiarato di voler esplorare anche il genere fantasy, ovviamente a modo suo.

In un’intervista pubblicata su GQ, Sam Lake confessa che uno dei suoi sogni è quello di creare un videogioco ad alto budget che abbia un’ambientazione dark fantasy in stile gotico, un setting che l’autore nordico non ha ancora avuto modo di esplorare in alcun modo. Ovviamente speriamo che il suo sogno si realizzi.