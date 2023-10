Microsoft sembra pronta a bloccare i controller di terze parti

Da un post presente su Resetera e un articolo presente su The Verge, sembrerebbe che Microsoft stia iniziando a bloccare i controller e gli accessori provenienti dalle terze parti, anche se non è ancora presente alcun comunicato da parte del colosso statunitense al riguardo. L’avviso, in tal senso, cita: “Accessorio connesso non autorizzato“, con l’incompatibilità di un pad qualunque non realizzato dalla casa di Redmond.

Oltre a un avviso iniziale, ce n’è un altro, che parla di un codice d’errore e di due settimane di tempo per il suo utilizzo dell’accessorio. Al suo termine, il messaggio parla di contattare un eventuale negozio o il produttore da cui si è ricevuto per chiedere assistenza riguardo alla restituzione. Non è ancora chiaro, infatti, se Microsoft intenda colpire i cheat oppure promuovere il suo programma.