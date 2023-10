The Forest Cathedral: l'uscita su PS5 è stata rinviata

L’uscita di The Forest Cathedral su PlayStation 5, originariamente fissata per il prossimo 31 ottobre 2023, è stata rinviata. A darne la notizia è il team di sviluppo nella giornata odierna, con un comunicato stampa che non indica un’altra data di pubblicazione sulla quinta ammiraglia di Sony.









“Sfortunatamente, circostanze indipendenti dalla nostra volontà hanno influito sulla tempistica del lancio, rendendo necessario questo ritardo. Comprendiamo la delusione che questa notizia potrebbe causare e ci scusiamo sinceramente per gli eventuali disagi che questo ritardo potrebbe causare ai nostri fan, sostenitori e partner. Stiamo facendo del nostro meglio per ridurre al minimo questo periodo di ritardo e forniremo presto una data di rilascio aggiornata”, ha dichiarato Whitethorn Games. Ricordiamo, inoltre, che il videogioco horror è comunque disponibile su PC.