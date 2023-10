Trails of Cold Steel III / Trails of Cold Steel IV in arrivo su PS5 nel 2024

Trails of Cold Steel III / Trails of Cold Steel IV, sviluppati entrambi da Nihon Falcom Corporation e pubblicati da NIS America, arriveranno il prossimo 16 febbraio 2024 su PlayStation 5 in una collection. Si tratta, infatti, di un’edizione contenente entrambi i titoli del franchise di The Legend of Heroes, ognuno legato all’altro.









Già disponibili su Nintendo Switch, PC e PlayStation 4, il gameplay trailer mostra alcuni stralci dei combattimenti, introducendo anche i vari protagonisti dell’esperienza JRPG. L’opera, inoltre, proporrà azione e momenti complessi, in cui i personaggi dovranno destreggiarsi all’interno di una storia che ha convinto e appassionato un numero generoso di appassionati.