Bungie licenzia parte del personale, alcuni progetti rinviati

In questo anno davvero nerissimo per l’industria dei videogiochi non si salva nemmeno Bungie: la compagnia di Destiny, che l’anno scorso è stata acquisita da Sony per la bellezza di 3,6 miliardi di dollari, ha licenziato un numero imprecisato di dipendenti.

Lo veniamo a sapere grazie a un report del giornalista Jason Schreier, il quale segnala che l’annuncio è stato dato ieri dal CEO Pete Parsons attraverso un’email interna. Lo stesso CEO è successivamente intervenuto sui social per confermare i licenziamenti in atto nella sua compagnia.

Il giornalista ha inoltre riportato che due progetti di Bungie sarebbero stati rinviati: si tratterebbe de La Forma Ultima, l’espansione di Destiny 2 inizialmente prevista a febbraio ma ora slittata a giugno 2024, e di Marathon, spostato addirittura al 2025. In questo caso, però, non c’è ancora una conferma ufficiale da parte della compagnia.