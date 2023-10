Call of Duty: Modern Warfare III, ecco i requisiti PC

Mancano pochi giorni all’uscita di Call of Duty: Modern Warfare III ed ecco che Activision ha diffuso i requisiti ufficiali per far girare il gioco su PC.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400 RAM : 8 GB

: 8 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 32 GB

: fino a 32 GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 / AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 / AMD Radeon RX 470 Memoria video : 2 GB

: 2 GB Spazio su disco: SSD con 149 GB di spazio disponibile (78 GB se COD HQ e Warzone sono già installati)

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit Processore : Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600X RAM : 16 GB

: 16 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 32 GB

: fino a 32 GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600XT

: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600XT Memoria video : 8 GB

: 8 GB Spazio su disco: SSD con 149 GB di spazio disponibile (78 GB se COD HQ e Warzone sono già installati)

Requisiti per Ultra 4K / Gioco competitivo

Sistema operativo : Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit Processore : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 2700X RAM : 16 GB

: 16 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 64 GB

: fino a 64 GB Scheda video : NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800XT

: NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800XT Memoria video : 10 GB

: 10 GB Spazio su disco: SSD con 149 GB di spazio disponibile (78 GB se COD HQ e Warzone sono già installati)

Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare III sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 10 novembre.