Atari acquisisce Digital Eclipse, gli autori di The Making of Karateka

Atari ha annunciato di aver acquisito Digital Eclipse, la compagnia che ha realizzato The Making of Karateka e sta sviluppando il remake del primo Wizardry.

Nelle FAQ pubblicate sul sito di Digital Eclipse, la compagnia fa sapere che manterrà la libertà di collaborare con altri partner per riportare alla gloria alcuni titoli del passato. Tuttavia, questa acquisizione permetterà al piccolo studio di avere accesso al vasto catalogo di titoli di Atari. L’acquisizione si finalizzerà nel giro di pochi giorni e prevede l’esborso di 20 milioni di dollari da parte di Atari.

L’acquisto di Digital Eclipse va così ad inserirsi all’interno di una strategia più ampia di Atari che punta a valorizzare il passato della compagnia (e non solo). In questo senso ricordiamo che Atari ha acquisito Nightdive Studios all’inizio dell’anno, mentre ad aprile è entrata in possesso di centinaia di IP del passato, tra cui i cataloghi di Micropose, Infogrames e Accolade.