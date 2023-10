Rockstar cessa il supporto a Windows 7 e 8 per il suo launcher

Rockstar Games ha annunciato l’imminente interruzione del supporto a Windows 7 e 8 per il suo launcher, lasciando intendere che i videogiochi che si appoggiano a esso potrebbero non funzionare più su questi sistemi operativi ormai obsoleti.

In un breve messaggio pubblicato sul sito ufficiale della compagnia viene fatto sapere che il Rockstar Games Launcher non supporterà più Windows 7 e 8 a partire dal prossimo 30 gennaio 2024. Ciò potrebbe avere effetti negativi su alcuni titoli, tra cui GTA Online, che di conseguenza potrebbero non funzionare più su tali sistemi operativi una volta cessato il supporto ufficiale.

Rockstar Games consiglia di effettuare il passaggio a un sistema operativo più recente per evitare qualsiasi tipo di disagio e mantenere l’accesso al launcher.