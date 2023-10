Uncharted: Legacy of Thieves e God of War presto su GOG

Sono ben due i titoli dei PlayStation Studios in arrivo su GOG prossimamente: non solo God of War, come avevamo ipotizzato ieri, ma anche Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

L’annuncio ufficiale è stato dato direttamente dallo store digitale per PC, che ricordiamo vende versioni prive di DRM di tutti i videogiochi presenti nel suo listino. Purtroppo non si conosce la data di uscita dei giochi su GOG, ma possiamo presumere che non bisognerà attendere a lungo dal momento che sia God of War che Uncharted: Legacy of Thieves Collection sono già disponibili da tempo su Steam.