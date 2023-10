Little Goody Two Shoes è ora disponibile

Little Goody Two Shoes, sviluppato da Astralshift e pubblicato da Square Enix, è ora disponibile su PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S. Tematicamente vicino alle classiche storie dell’orrore e alle favole dei Fratelli Grimm, la produzione racconta le vicende di Elise, un giovane che si ritrova in un mondo da incubo.









Durante il giorno, i giocatori devono rafforzare i legami di Elise con i suoi vicini e lavorare per sbarcare il lunario giocando ad alcuni minigiochi. Al calare della notte, si dovrà mantenere la ragazza sazia e sana, sia fisicamente che mentalmente, nel corso di vari scontri con dei temibili nemici mentre si addentrerà sempre di più nel bosco. Le tue azioni e decisioni condurranno il giocatore a uno dei dieci possibili finali.