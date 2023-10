The Forest Cathedral: nuova data su PlayStation 5

Posticipato nella giornata di ieri a data da destinarsi, The Forest Cathedral arriverà il prossimo 7 novembre 2023 su PlayStation 5, dopo essere sbarcato nel corso degli ultimi anni su Xbox One, Nintendo Switch e PC. I giocatori assumeranno il ruolo di Rachel, che ha intrapreso una posizione di biologa ricercatrice sul campo su un’isola misteriosa. Mentre porterà a termine i suoi compiti settimanali, si renderà conto che le cose non sono come sembrano.











Si scoprirà lentamente gli effetti terribili del pesticida, utilizzando una tecnologia ambientale avanzata per completare enigmi che intrecciano l’esplorazione 3D con il platform 2D. Quali segreti scoprirà Rachel su quest’isola? Molti proveranno a zittirla, ma la verità troverà sempre un modo di venire fuori.