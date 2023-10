Headbangers Rhythm Royale sbarca oggi su Xbox Game Pass

Non ci sono solo Alan Wake II e Marvel’s Spider-Man 2 in questo autunno di fuoco per il panorama videoludico. Oltre all’imminente Jusant, che giungerà su quest’oggi nel catalogo di Xbox Game Pass, si aggiungerà anche Headbangers Rhythm Royale, un party game che potrebbe ricordare a qualcuno Party Animals e tante altre opere di questo calibro e tenore.









Headbangers Rhythm Royale invita i giocatori a toccare, sbattere e rappare per raggiungere la vittoria in una serie di maniacali minigiochi musicali contro altri 29 piccioni controllati dai giocatori, lottando per diventare Master Headbanger. Ricordiamo, inoltre, che Headbangers Rhythm Royale sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.