SILENT HILL: Ascension è in arrivo stanotte

“Il pubblico sperimenterà SILENT HILL: Ascension per la prima volta questa notte e non abbiamo idea di quali scelte farà o di come tutto si evolverà”, ha dichiarato Jacob Navok, CEO di Genvid. “È un momento perfetto per Halloween, in cui, nel corso dei prossimi mesi, il pubblico darà forma a questa serie horror unica nel suo genere. Ciò che accadrà questa notte segnerà il futuro di questi nuovi personaggi di SILENT HILL”.