PlayStation Plus Essential: ecco i giochi di novembre

Sony ha annunciato i giochi che verranno inclusi nel catalogo del servizio PlayStation Plus Essential a partire dal prossimo 7 novembre.

I giochi sono: Mafia II Definitive Edition (PS4), la versione rimasterizzata del gioco che narra l’ascesa di Vito Scaletta tra i ranghi della criminalità organizzata italoamericana; Dragon Ball: The Breakers (PS4), un videogioco multiplayer online asimmetrico in cui una squadra di 7 cittadini comuni cerca di sopravvivere al Razziatore; e infine Aliens: Fireteam Elite (PS4/PS5), un altro videogioco multiplayer, questa volta cooperativo, in cui bisogna eliminare gli xenomorfi.