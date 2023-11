The Day Before è stato rinviato di nuovo, in uscita a dicembre

Ennesimo rinvio per The Day Before: l’uscita del videogioco survival open-world in sviluppo presso FNTASTIC è ora fissata al prossimo 7 dicembre. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.









Gli sviluppatori fanno inoltre notare che non si tratterà di una release completa, bensì di un lancio nel programma di Accesso Anticipato su Steam.

Tramite un post pubblicato su X, il social precedentemente noto come Twitter, la compagnia con base a Singapore ha spiegato di aver risolto i problemi legali correlati al titolo del gioco, pertanto è ora possibile proseguire con il lancio di The Day Before. Non viene fatto sapere per quanto tempo il gioco rimarrà in Accesso Anticipato: la versione completa verrà pubblicata soltanto quando gli sviluppatori saranno certi che rappresenti la miglior versione possibile.

Infine, viene fatto sapere che The Day Before costerà 39 dollari in Accesso Anticipato, mentre la versione completa verrà venduta a 49 dollari. Ipotizziamo che i prezzi in euro subiranno una conversione 1:1.