Remnant 2: The Awakened King, il DLC uscirà tra pochi giorni

Gunfire Games e Gearbox Publishing hanno annunciato la data di uscita di The Awakened King, il primo DLC a pagamento di Remnant 2, su un totale di tre in programma.









Questo contenuto aggiuntivo porterà i giocatori nuovamente su Losomn, una delle diverse realtà esplorabili nel gioco, e metterà i giocatori contro il cosiddetto One True King. Corrotto e reso folle dalla contaminazione, il re considera chiunque incroci un traditore. Il DLC offrirà una nuova area in quel di Losomn, con nuove location e dungeon inediti. Non mancheranno nuovi oggetti di equipaggiamento, tra armi e potenziamenti, ma anche un archetipo aggiuntivo: il Ritualista.

The Awakened King sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 14 novembre. Sarà acquistabile singolarmente al prezzo di € 9,75, oppure tramite il pacchetto che include tutti e tre i DLC al prezzo di € 24,50.