Lies of P riceverà un DLC e un sequel, è ufficiale

Di un possibile DLC di Lies of P se ne è parlato a lungo nelle scorse settimane, per cui la conferma che gli sviluppatori sono al lavoro su un contenuto aggiuntivo non stupisce affatto. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il sequel dell’action RPG targato Round 8 Studio: il director Ji Won Choi ha difatti annunciato di essere già al lavoro su un secondo capitolo di quella che ora possiamo definire una serie.









L’annuncio è stato dato nelle scorse ore con un videomessaggio pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco. Nessun dettaglio al momento, ma Choi ha dichiarato che la priorità dello studio è lo sviluppo del DLC prima, e successivamente del sequel di Lies of P.

Infine, per l’occasione sono state presentate le modifiche che verranno apportate al gioco in futuro. Tra queste vi saranno delle modifiche al bilanciamento delle armi, mentre verrà alterata la difficoltà del gioco nelle prime fasi dell’avventura, rendendolo di fatto più facile. La patch correttiva verrà pubblicata entro la fine del mese.