Immortals of Aveum: in arrivo Echollector, il nuovo aggiornamento

Immortals of Aveum, sviluppato da Ascendant Studios e pubblicato da Electronic Arts, espanderà l’esperienza ludica dello sparatutto magico in prima persona uscito su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Recensito dal nostro Kommissario, l’opera si amplierà con l’implementazione Echollector, che introduce un nuovo equipaggiamento, un generale miglioramento delle prestazioni e la difficoltà Grand Magnus.









Immortals of Aveum narra la storia di Jak, un mago combattente che si unisce a un ordine d’élite per salvare un mondo sull’orlo del baratro .Inoltre, i nuovi giocatori di Immortals of Aveum potranno iniziare il loro viaggio con la prova gratuita su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, o con la demo per PC su Steam, in uscita nella seconda metà di novembre.