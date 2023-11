Starfield si aggiornerà con il supporto al DLSS di Nvidia

Bethesda Game Studios ha annunciato sui suoi canali social che presto sarà disponibile un aggiornamento per la versione PC di Starfield che introdurrà il supporto al DLSS di Nvidia e alla tecnologia di frame generation.

L’update verrà pubblicato inizialmente su Steam in versione beta, pertanto dovrà essere abilitato tramite le proprietà del gioco all’interno della libreria degli utenti. Gli sviluppatori puntano a pubblicare la patch in via ufficiale dopo aver ricevuto il feedback degli utenti che vorranno provarla in anteprima.

Bethesda fa sapere che è in programma anche l’implementazione del supporto a FSR3 di AMD, tuttavia per questo aggiornamento bisognerà aspettare più a lungo.