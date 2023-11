Greg Street, veterano di World of Warcraft, lavora a un nuovo MMO

NetEase ha annunciato di aver arruolato Greg Street per lo sviluppo di un nuovo MMO tripla A dal nome in codice Ghost. Street è un game designer molto conosciuto nell’ambito dei videogiochi online dal momento che è stato dapprima lead systems designer in Blizzard Entertainment, lavorando al bilanciamento delle classi di World of Warcraft, per poi passare in Riot Games, dove ha lavorato su League of Legends e sul relativo spin-off MMO.

Ora Greg Street, noto anche con lo pseudonimo di Ghostcrawler, è alla guida di Fantastic Pixel Castle, un nuovo studio di sviluppo fondato proprio sotto l’egida di NetEase. Assieme a Street troviamo anche molti altri veterani dell’industria, tra cui Brian Holinka, Candace Thomas e Bart Tiongson.

NetEase e Fantastic Pixel Castle fanno sapere che presenteranno ufficialmente il loro primo progetto alle 19:00 dell’8 novembre tramite una diretta streaming su Twitch.