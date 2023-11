The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, in arrivo la demo

In occasione del prossimo Steam Next Fest ormai imminente, The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, sviluppato e pubblicato da Fix-A-Bug, farà parte della kermesse organizzata da Valve. Si tratta, infatti, di un’opera roguelite bidimensionale che potrebbe ricordare a qualcuno i classici del genere come Moonring, attualmente gratis proprio su Steam. La demo di The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles, in tal senso, arriverà il prossimo 7 novembre.









Al suo interno, inoltre, si scoprirà un combattimento a turni arricchito da elementi arcade, dove ogni arma è un’estensione del tuo personaggio con abilità uniche e ogni livello è un mondo a sé, in costante rinnovamento per sfide sempre nuove.