Dead Island 2: disponibile Haus, il nuovo DLC

Dead Island 2, sviluppato da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver, accoglie quest’oggi il suo primo DLC sulla storia dell’apocalissi zombie più famosa dopo The Walking Dead. Recensito dal nostro Emanuele Feronato, Dead Islands 2 è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.









Ambientata in una misteriosa villa di Malibu, dove i confini della moralità sono piuttosto vaghi, i giocatori devono indagare sui segreti di una setta – e del suo enigmatico leader – mentre combattono in mezzo alla Zompocalypse. I giocatori possono equipaggiarsi con una serie di nuove armi, mentre si fanno strada attraverso un labirinto squilibrato di biomi, tra cui:

K-ROSSBOW: creato per la precisione e la letalità, permette ai giocatori di scatenare una devastante potenza di fuoco a lungo raggio e di far esplodere cervelli zombificati con facilità

Hog Roaster: la soluzione definitiva per uccidere in modo viscerale, consentendo al contempo di macellare e grigliare gli zombi.

Isole dei morti: per alleggerire il peso delle vostre spalle mentre distruggete i non-morti nell’oblio

8 nuove carte abilità: per migliorare le capacità di uccisione dei giocatori con un arsenale ampliato di abilità.