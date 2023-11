Blasphemous 2: disponibile su PlayStation 4 e Xbox One

La nuova opera blasfema di The Game Kitchen edita da Team 17, Blasphemous 2, è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, rendendosi quindi disponibile per tutte le console e su PC. La produzone, in tal senso, riprende le estenuanti avventure del Penitente in un’esperienza ambientata durante l’Inquisizione Spagnola, alla ricerca di un nuovo miracolo. Recensito dal nostro Nicholas, la produzione è direttamente collegata al primo capitolo del franchise.









Con tre armi da acquisire e padroneggiare e un set di abilità potenziato tra cui scegliere, i giocatori dovranno utilizzare questi nuovi strumenti per sopravvivere ed esplorare una terra infernale decisa a rimandarli nella tomba mentre raccolgono pezzi di tradizione sparsi, scuotono a lungo segreti dimenticati ed evitare l’abbraccio finale della morte.