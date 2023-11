WarioWare: Move It! è ora disponibile

Il cattivo per eccellenza Wario, rivale di Super Mario, sbarca quest’oggi con WarioWare: Move It! in esclusiva su Nintendo Switch con un casual game, che potrebbe piacere a chi adora impersonare le nemesi dei malvagi nei videogiochi. Partito per una vacanza su un’isola esotica in compagnia della sua storica marmaglia di amici, Wario si imbatte nella misteriosa pietraposa e nei suoi guardiani, finendo puntualmente nei guai.









Per salvarsi la pelle dagli spiriti del luogo e da miti antichi, l’avido antagonista baffuto dovrà vedersela con più di 200 minigiochi basati sul movimento a velocità vertiginosa. Queste prove di riflesso, della durata di una manciata di secondi, hanno da sempre contraddistinto la serie WarioWare, soprattutto grazie alla loro intuitività e a uno spiccato umorismo.