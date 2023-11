World of Warcraft: presentata l'espansione The War Within

Blizzard Entertainment ha approfittato dell’ultima BlizzCon 2023 per presentare The War Within, la prossima espansione di World of Warcraft che darà il via al ciclo de La Saga dell’Anima del Mondo.









“A partire da The War Within, La Saga dell’Anima del Mondo nasce dalle radici di ciò che ha catturato il cuore di giocatori e giocatrici di tutto il mondo quando hanno messo piede su Azeroth per la prima volta,” ha detto la produttrice esecutiva di World of Warcraft Holly Longdale. “I veterani avranno la sensazione che gli ultimi vent’anni li abbiano condotti qui, mentre per coloro che sono nuovi su Azeroth sarà una nuova bellissima avventura.”

The War Within aumenta il level cap all’80 e introduce il nuovo continente di Khaz Algar: al largo delle rive occidentali di Kalimdor si trova l’Isola di Dorn, il nuovo fulcro delle avventure di Orda e Alleanza. Viene aggiunta anche una nuova razza alleata: i Terrigeni. Inoltre, fa il suo debutto un nuovo livello di personalizzazione delle specializzazioni di classe: i Talenti Eroici sono modellati sui ben conosciuti archetipi dell’universo di Warcraft, tra cui i Guardaboschi Oscuri, i Chiaroveggenti e molti altri.

World of Warcraft: The War Within sarà disponibile nel corso del 2024, ma per il momento non si conosce ancora la data di uscita ufficiale.