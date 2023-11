Diablo IV: annunciata l'espansione Vessel of Hatred

Direttamente dal palco della BlizzCon 2023, ecco che la Casa di Irvine ha fatto sapere di essere al lavoro su Vessel of Hatred, la prima espansione di Diablo IV che debutterà l’anno prossimo su PC e console.









Questa la descrizione ufficiale: “Con una campagna che porta avanti la storia cupa iniziata in Diablo IV, Vessel of Hatred ti farà tornare a scoprire il destino del Primo Maligno Mefisto e i suoi piani demoniaci per Sanctuarium. Viaggia verso le giungle lussureggianti note dai locali come Nahantu.”

L’espansione introdurrà una nuova regione sconosciuta e una classe del tutto inedita, ma per il momento i dettagli finiscono qui. Blizzard fa sapere che condividerà ulteriori informazioni nel corso della prossima estate, mentre l’espansione uscirà nel tardo 2024.