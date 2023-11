Overwatch 2: ecco il nuovo eroe Mauga

Il roster di Overwatch 2 sta per espandersi con un nuovo personaggio giocabile: si tratta di Mauga, un tank armato con due potenti chaingun che può attivare all’unisono o separatamente.









Grazie alla sua mitragliatrice incendiaria “Gunny” può bruciare i nemici quando subiscono abbastanza danni, quindi può finirli con un colpo critico della sua mitragliatrice volatile “Cha-Cha”. Abbinato alla sua passiva Berserker, che garantisce salute temporanea ogni volta che infligge danni critici, Mauga è una montagna sul campo di battaglia. Mauga può farsi strada in prima linea con Overrun, un’abilità di carica che non può essere fermata da alcuna abilità di controllo della folla, e calpesta gli avversari infliggendo un potente contraccolpo. Quando il combattimento si fa intenso per la sua squadra, usa Cardiac Overdrive per coinvolgere entrambi i suoi cuori e creare un’aura che riduce i danni in arrivo, consentendo agli alleati di curarsi mentre infliggono danni. Inoltre, Mauga può scatenare Cage Fight, la sua abilità suprema. Cage Fight intrappola gli avversari vicini in un anello di combattimento cilindrico. Questa barriera blocca i danni in arrivo o le cure dei nemici dall’esterno, costringendo coloro che sono intrappolati all’interno ad affrontare Mauga con Gunny, Cha Cha e la raffica di munizioni infinite.

Mauga sarà disponibile su Overwatch 2 a partire dal 5 dicembre, in concomitanza con il lancio della Stagione 8. Si potrà sbloccare immediatamente con il Battle Pass Premium, oppure una volta raggiunto il livello 45 del Battle Pass Standard.