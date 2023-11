Warcraft Rumble è ora disponibile

Warfcraft Rumble, sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, è ora disponinile su mobile. Annunciato durante il Blizzcon di quest’anno, dopo l’acquisizione di Microsoft (con la presenza di Phil Spencer), si tratta del primo videogioco dedicato a Warcraft interamente realizzato per dispositivi mobili reinterpreta in modo estremamente irriverente il leggendario universo di Warcraft.









Al suo interno, si porteranno in vita le energie Arclight, le versioni in miniatura dei celebri (e famigerati) eroi, cattivi e mostri possono essere comandate in scenari che risalgono ai primi giorni di World of Warcraft. “E questo è solo l’inizio. La prima stagione di Warcraft Rumble è arrivata, e con essa anche il nostro primo nuovo Capo: Sylvanas in persona. Nei prossimi mesi e oltre, continueremo a offrirvi nuovi Mini, zone, caratteristiche e persino Spedizioni! Come se non bastasse, il prossimo anno introdurremo quella che è probabilmente la più grande sfida che attende i giocatori di Warcraft Rumble, con il debutto della nostra prima Incursione: il Nucleo Ardente”, ha dichiarato il team.