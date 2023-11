Sony rimuoverà l'integrazione con Twitter da PS4 e PS5

Sony ha fatto sapere che dalla settimana prossima verrà rimossa l’integrazione con Twitter sia da PS4 che da PS5. Ciò significa che i possessori delle due console non potranno più visualizzare da PS4 e PS5 i contenuti pubblicati sul social network conosciuto anche come X, inoltre sarà impossibile pubblicare contenuti, trofei, e altre attività direttamente dalla console.

L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale PlayStation. Qui leggiamo che tali funzionalità non saranno più disponibili a partire dal 13 novembre 2023, ossia tra pochi giorni. Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto Sony verso questa direzione, ma è molto probabile che ciò sia dipeso dalla volonta di Twitter/X di far pagare una somma ingente (almeno 42 mila dollari al mese) a chiunque voglia usare le API del social network. In passato l’utilizzo delle API è stato sempre gratuito.