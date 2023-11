Embracer Group: il COO Egil Strunke lascia la compagnia

Embracer Group ha appena perso il suo secondo in comando: il COO Egil Strunke ha fatto sapere di aver lasciato la compagnia per la quale ha lavorato per otto anni non consecutivi, dal 2011 al 2014 e dal 2019 a oggi.

Stando a quanto riportato sulle colonne di VGC, il direttore operativo ha dichiarato di essere grato per l’opportunità di lavorare nella compagnia e di aver affiancato il CEO Lars Wingefors nella gestione della holding nordeuropea. Strunke ha poi fatto sapere che d’ora in poi si dedicherà alla sua nuova compagnia: Strunke Games, lasciando intendere che rimarrà nell’industria dei videogiochi.

L’addio di Egil Strunke a Embracer Group si va a inserire all’interno della vasta operazione di ristrutturazione interna partita la scorsa estate. Da allora Embracer ha chiuso Volition, ha licenziato il personale di molti studi interni, e sta valutando la vendita di Gearbox.