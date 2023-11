Always in Mind è un nuovo platform narrativo per PC

Inevitable Studios ha presentato la sua opera prima: si tratta di Always in Mind, un nuovo platform narrativo in arrivo prossimamente su PC. L’annuncio è stato accompagnato da un primo teaser trailer.









Always in Mind verte sulla figura di Teddy, un dodicenne in coma a causa di un incidente di cui è vittima. Grazie a un impianto di intelligenza artificiale chiamato Proxy, però, Teddy può risvegliarsi dal coma. Consapevole della sua situazione grazie a Proxy, Teddy deve riuscire a raggiungere la sua coscienza così da svegliarsi. Tuttavia il viaggio attraverso la sua mente richiederà una seria introspezione e un aiuto inaspettato: i consigli e le storie della madre che non ha mai conosciuto. Le storie della madre di Teddy prendono vita attraverso le simulazioni interattive di Proxy, introducendo nuove abilità che si rivelano essenziali per esplorare la mente di Teddy. Alla fine, il ragazzino apprenderà il potere della connessione, l’importanza della famiglia e il ruolo della mente nel suo rito di passaggio per diventare un giovane responsabile ed empatico.

“Always in Mind è il nostro gioco di debutto e il prodotto della nostra ambizione di creare esperienze autentiche, positive e uniche di cui riteniamo che l’industria e il mondo abbiano bisogno in questo momento“, ha affermato Cord Smith, game director e fondatore di Inevitable Studios. “Unendo potenti temi narrativi con controlli intuitivi e un gameplay profondamente orientato all’azione, invitiamo i giocatori a vivere momenti sconvolgenti e toccanti che speriamo discuteranno e apprezzeranno negli anni a venire.”

Always in Mind sarà disponibile prossimamente su Steam, tuttavia gli sviluppatori stanno predisponendo una campagna di crowdfunding su Kickstarter che partirà a breve.