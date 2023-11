L'Epic Games Store non ha ancora generato profitti

A distanza di circa cinque anni dalla sua nascita, l’Epic Games Store non ha ancora generato neanche un centesimo di profitti, nonostante la compagnia abbia attuato politiche molto aggressive per attrarre utenza sulla piattaforma.

A dichiararlo è stato Steve Allison, il direttore dello store digitale, durante la battaglia legale tra Epic Games e Google in seguito alla rimozione di Fortnite dal Play Store. Stando a quanto dichiarato da Allison (via The Verge), il negozio che dirige non è ancora redditizio al punto tale da produrre utili, tuttavia l’obiettivo della compagnia rimane quello di far crescere l’Epic Games Store così da conquistare almeno la metà del mercato PC.

Un obiettivo davvero ambizioso, forse fin troppo, considerando che da un lato Steam continua a essere il principale punto di riferimento per il PC gaming, e dall’altro la stessa Epic non se la sta passando per nulla bene.