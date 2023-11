Nintendo Switch: le vendite superano quota 132 milioni di unità

La Casa di Kyoto ha annunciato che le vendite di Nintendo Switch hanno superato quota 132 milioni di unità, dato aggiornato al 30 settembre 2023. In totale sono state 6,84 milioni le console piazzate nel terzo trimestre dell’anno in corso, di cui 4,69 milioni sono della versione OLED.

Switch rimane la seconda console più venduta di Nintendo, alle spalle del DS (154,02 milioni), e la terza più venduto in assoluto dopo la già citata portatile della Casa di Kyoto e PlayStation 2, che occupa sempre il primo posto in classifica con le sue 155 milioni di unità vendute.

Nintendo ha poi aggiornato i dati di vendita dei software, svelando che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha venduto 19,5 milioni di copie, diventando il nono videogioco per Switch first party più venduto di sempre. Di seguito riportiamo la top ten aggiornata.

Mario Kart 8 Deluxe (57,01 milioni) Animal Crossing: New Horizons (43,38 milioni) Super Smash Bros. Ultimate (32,44 milioni) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (31,15 milioni) Super Mario Odyssey (26,95 milioni) Pokemon Spada e Scudo (26,02 milioni) Pokémon Scarlatto e Violetto (23,23 milioni) Super Mario Party (19,66 milioni) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (19,5 milioni) New Super Mario Bros. U Deluxe (16,7 milioni)