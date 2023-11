Resident Evil 4 Remake è in arrivo su iPhone e iPad

Capcom ha annunciato che l’acclamato Resident Evil 4 Remake arriverà sui più recenti dispositivi Apple a brevissimo, per la precisione il prossimo 20 dicembre 2023. “I giocatori potranno vivere il brivido di questo titolo survival horror all’avanguardia nei palmi delle loro mani con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max”, ha dichiarato il team. La celebre rivisitazione del classico del 2005 sarà disponibile anche su iPad e Mac con chip M1 o successivo, proprio come per Resident Evil Village.











Separate Ways, il contenuto aggiuntivo recensito da Kommissario, verrà lanciato insieme al gioco principale ricco di azione. Questo contenuto scaricabile segue Ada Wong in una missione segreta che amplia l’avventura e ulteriori meccaniche di gioco. Resident Evil 4 Remake include il supporto per l’acquisto universale e la progressione incrociata tra iPhone, iPad e Mac, consentendo ai giocatori di godersi il gioco a casa o in viaggio e di continuare a salvare le partite su tutti i dispositivi.