Lords of the Fallen, ecco la roadmap ufficiale

Nella giornata odierna, HEXWORKS ha pubblicato la roadmap di Lords of the Fallen, il reboot del titolo del 2014 tematicamente vicino a Dark Souls. Dopo aver venduto un numero generoso di copie, la produzione si prepara a una lunga gestazione da parte del team do sviluppo. Recensito dal nostro Marco Brom, la produzione è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.









“Noi di HEXWORKS siamo incredibilmente orgogliosi del rapporto aperto che stiamo promuovendo con la nostra comunità. Ascoltiamo attivamente il loro feedback costruttivo e lavoriamo diligentemente per offrire ciò che crediamo, collettivamente, eleverà Lords of the Fallen ancora di più. Ogni L’aggiunta al gioco è un lavoro d’amore, poiché ci sforziamo di oltrepassare i confini sia del gioco che di quello del genere,” ha affermato Saül Gascon, capo dello studio.