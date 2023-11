GTA 6 potrebbe essere annunciato a breve, trailer in arrivo

Forse ci siamo: dopo mesi, per non dire anni di indiscrezioni, ecco che con buona probabilità l’annuncio di GTA 6 è dietro l’angolo.

La fonte dell’indiscrezione è decisamente affidabile, d’altronde stiamo parlando del giornalista Jason Schreier, che sulle colonne di Bloomberg scrive di un annuncio in arrivo già questa settimana. Pare che per il primo trailer ufficiale, però, sia necessario attendere qualche settimana in più: Rockstar avrebbe intenzione di diffonderlo a dicembre, in occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione della compagnia.

Ricordiamo che GTA 6 è stato protagonista lo scorso anno di un’enorme fuga di notizie causata da un hacker. Quest’ultimo riuscì a infiltrarsi nei sistemi informatici di Rockstar Games per trafugare tonnellate di materiale. Grazie al leak sappiamo che GTA 6 dovrebbe segnare il ritorno a Vice City, che sarà esplorabile con due protagonisti: un uomo e una donna. Naturalmente per averne la conferma bisognerà attendere l’annuncio ufficiale.