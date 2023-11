Revenant Hill è stato cancellato, il team si è sciolto

Il collettivo The Glory Society ha annunciato la cancellazione di Revenant Hill, il successore spirituale di quel Night in the Woods co-creato dal compianto Alec Holowka, venuto a mancare qualche anno fa.

Tramite un messaggio diffuso sui social, il team di sviluppo ha fatto sapere che la cancellazione del progetto è dovuta alla defezione di due importanti membri dello studio a causa di gravi problemi di salute. Senza queste persone è diventato impossibile proseguire i lavori, per questo The Glory Society ha deciso amichevolmente di sospendere definitivamente lo sviluppo di Revenant Hill.

“Siamo una cooperativa e prendiamo decisioni collettivamente,” si legge nel comunicato. “Per noi, questa è la direzione da prendere per il benessere del team, che è francamente più importante dei videogiochi. In futuro, forse parleremo di ciò che abbiamo creato e appreso assieme. Nel frattempo vogliamo ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato con noi, ci hanno supportato e hanno creduto in noi.”

Revenant Hill avrebbe dovuto vedere la luce su PC e console PlayStation.